



Доллар приблизился к очередному минимуму, иена и евро показывают успехи

В ходе торгов в четверг, 12 января 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,01, информирует Yahoo!Finance.

С начала торговой сессии этот показатель потерял 0,17%, а колебался в диапазоне 103,00 – 103,29. В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, по данным CNBC.



В целом, Индекс доллара США уже существенно отошел от максимального показателя за 20 лет. Более того, этот показатель вплотную приблизился к минимальному уровню за 7 месяцев – 102,93.



“Среди главных причин, которые подталкивают доллар к обесцениванию, – ожидания отказа Федерального резерва от агрессивной монетарной политики”, – пишет Reuters.



Индекс доллара США – показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.



Британский фунт потерял 0,1% против доллара во время торгов. Аналогичную динамику продемонстрировала и официальная валюта стран Еврозоны – евро. Однако на предыдущей сессии последняя достигла максимума за 7 месяцев.



Позиции евро усиливают последние заявления чиновников из Европейского центрального банка, призывающих политику поднятия процентных ставок, информирует издание Reuters.



Иена существенно укрепила позиции на рынке, поскольку Банк Японии может рассмотреть побочные эффекты ослабления монетарной политики на следующей неделе. Валюта подорожала на 0,8% до 131,36 доллара США во время торгов в Азии.



В то же время, все это не помешало американской валюте за год достичь лучшего. результата на рынке за 7 лет – с 2015 года. Речь идет о годовом росте на уровне 8,6%.