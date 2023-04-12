



Доходы от Суэцкого канала существенно выросли

Доходы Египта от транзита по Суэцкому каналу выросли на 35% с января. Так, доходы Администрации канала составили 2,3 миллиарда долларов. Об этом заявил спикер президента Египта Ахмед Фахми.



Кроме того, количество судов, пересекших канал в первом квартале, возросло примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В середине марта через Суэцкий канал за один день прошло рекордное количество судов – 112. В то же время из-за высокого трафика в Суэцком канале увеличился риск аварий.



С 1 апреля Администрация Суэцкого канала повысила транзитные сборы для нефтяных танкеров – с 15% до 25% от обычных транзитных сборов.

