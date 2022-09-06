Новости » Экономика
Дочерняя компания Samsung покупает израильский стартап
06.09.2022 23:23 Ольга Белозерова

Дочерняя компания Samsung покупает израильский стартап

Дочерняя компания Samsung под названием Harman купила израильский стартап Caaresys из Нетании, который разработал радиолокационную систему мониторинга для отслеживания состояния здоровья и показателей жизнедеятельности пассажиров транспортных средств.

Об этом сообщает Times of Israel.

Компания Harman купила стартап Caaresys, чтобы расширить предложение автомобильной продукции и "предложить новый уровень безопасности, комфорта и благополучия в автомобиле в своей растущей линейке продуктов".

Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы