



Дочерняя компания Samsung покупает израильский стартап

Дочерняя компания Samsung под названием Harman купила израильский стартап Caaresys из Нетании, который разработал радиолокационную систему мониторинга для отслеживания состояния здоровья и показателей жизнедеятельности пассажиров транспортных средств.



Об этом сообщает Times of Israel.



Компания Harman купила стартап Caaresys, чтобы расширить предложение автомобильной продукции и "предложить новый уровень безопасности, комфорта и благополучия в автомобиле в своей растущей линейке продуктов".



Финансовые подробности сделки не разглашаются.