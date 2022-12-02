



Добыча российской нефти сократится на 2 млн баррелей в сутки

По прогнозам ИЭА добыча российской нефти сократится на 2 млн баррелей в сутки...



Международное энергетическое агентство (ИЭА) ожидает сокращение добычи российской сырой нефти примерно на 2 миллиона баррелей в сутки до конца первого квартала 2023 года, отметил глава ИЭА Фатих Бироль.



ЕС запретит импорт российской нефти с 5 декабря и российских нефтепродуктов с 5 февраля, что лишит Россию нефтяных доходов и заставит одного из ведущих мировых производителей и экспортеров нефти искать альтернативные рынки.

