



Добыча природного газа достигнет рекордных значений в 2022 году

Добыча природного газа в США и спрос на него увеличатся до рекордно высоких значений в 2022 году, сообщает Управление энергетической информации США (EIA).



По прогнозам EIA, добыча сухого газа вырастет до более чем 98 млрд куб. футов в день в 2022 году и почти до 100 млрд куб. футов в 2023 году. Повысится и потребление газа – до более чем 88 млрд куб. футов.



Средний объем экспорта сжиженного природного газа в США достиг почти 11 млрд куб. футов в день в 2022 году и более 12 млрд куб. футов в день в 2023 году. Ранее рекордный показатель составил 9,76 млрд. куб. футов в день в 2021 году.



Кроме того, вырастет и добыча угля. В то же время, по прогнозам EIA, вместе с развитием экономики США и ростом потребления нефти и газа увеличатся и объемы выбросов углекислого газа от ископаемого топлива.