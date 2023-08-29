



До 40 шекелей за бутылку. В Израиле подорожает оливковое масло



Из-за жестокой засухи в Испании, дефицит оливкового масла усиливается - и цены на него на прилавках в Израиле тоже растут. Маркетинговые сети признают, что достать желаемый продукт очень трудно. Дефицит также порождает конфликты между импортерами и маркетинговыми сетями по поводу количества товара, поступающего в магазины.



Известный предприниматель Рами Леви сообщил: "К сожалению, у нас есть возможность покупать масло у производителей здесь, в Израиле, но цены на него очень высоки - они могут достигать 35-40 шекелей за бутылку, в то время как мы продавали его за 13,90 шекелей".



Несколько месяцев назад цена бутылки оливкового масла в Европе составляла 3 евро (12,5 шекелей). Через несколько месяцев цена выросла до 6 евро (25 шекелей), а с ослаблением шекеля разница стала еще больше.



Что касается цен в Израиле, то два месяца назад средняя цена оливкового масла составляла 29,90 шекеля, а примерно месяц назад - 31,90 шекеля. Две недели назад средняя цена бутылки составляла 33,90 шекеля, а на этой неделе - почти 36 шекелей. Ожидается, что в праздничные дни, когда спрос будет особенно высок, средняя цена за бутылку оливкового масла поднимется до 40 шекелей.



"Министерство экономики должно отменить все квоты и снизить квоты хотя бы на ближайшие полгода, чтобы мы могли импортировать оливковое масло", - сказал Рами Леви. Дефицит оливкового масла существует во всем мире, но в то же время многие страны нашли решение этой проблемы - и это может произойти и в Израиле.

