



Для 20% израильтян убытки - "образ жизни"

20% израильтян находятся в состоянии убытков как "образа жизни", согласно индексу ассоциации "Паамон" на 2023 год. Организация "Паамон", занимающаяся финансовым образованием, опросила более тысячи респондентов, которые свидетельствовали о том, как трудно справиться с экономическим шоком и отказаться от продуктов питания и лекарств в результате повышения стоимости жизни.



"Паамон" сопровождает семьи в области домашней экономики с помощью волонтеров, каждый год выставляет оценку финансовой устойчивости израильтян. В этом году израильтяне получили оценку "едва достаточно" - 65 баллов, что почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Эта цифра отражает способность израильтян справляться с непредвиденными расходами и финансовыми "шоками" - которые только увеличивались и будут увеличиваться в ближайшие месяцы.



Около половины респондентов отказались от кондиционера, около трети - от дополнительного образования для детей. По данным исследовательского подразделения "Паамон", 44% опрошенных заявили, что не уверены в своей способности успешно управлять своими финансовыми делами, 36% свидетельствовали, что им было бы трудно справиться с необычным расходом, равным их месячному доходу, а пятая часть респондентов оказывалась в минусе четыре или более раз в течение года.



Около половины опрошенных отказались от кондиционеров, около 75% - от ресторанов, а около 31% респондентов были вынуждены отказаться от дополнительного образования для своих детей.

