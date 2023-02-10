



Disney сократит 7000 рабочих мест и снизит расходы на $5,5 млрд

Компания Walt Disney объявила о планах кардинальной реструктуризации крупнейшей в мире развлекательной корпорации, включая сокращение 7000 рабочих мест и экономию затрат в размере $5,5 млрд.



Изменения включают в себя планы по сокращению $3 млрд долларов из бюджета на фильмы и телешоу, а остальное - в областях, не связанных с контентом. Около $1 млрд из этих сокращений уже осуществляются.



В рамках изменений гендиректор Disney также объявил, что компания будет реорганизована в три подразделения: подразделение развлечений, спортивные сети ESPN и подразделение тематических парков.



Акции Disney выросли на 9,6% на расширенных торгах после объявления и сообщения компании о более высоких, чем ожидалось, квартальных продажах и прибыли.



Прибыль составила 99 центов на акцию за период, закончившийся 31 декабря, превысив среднюю оценку аналитиков на 74 цента. Выручка выросла на 7,8% до $23,5 млрд, что немного выше прогнозов