



Discount Bank сообщил о росте процентных доходов за четвертый квартал на 50%

Сегодня утром Discount Bank of Israel опубликовал финансовые результаты за 2022 год и сообщил о росте годовой чистой прибыли на 26% до 3,5 млрд шекелей. Рентабельность собственного капитала в 2022 году составила 15,1% по сравнению с 13,6% в 2021 году. Банк распределит дивиденды в размере 187,8 млн шекелей, что составляет 20% от прибыли за четвертый квартал в размере 939 млн шекелей. Прибыль в четвертом квартале 2021 года составила 529 миллионов шекелей.



Банк сообщил населению об общем кредите в размере 241 млрд шекелей на конец 2022 года, что соответствует годовому росту на 13,1%, но отметил, что спрос на кредиты снизился в четвертом квартале из-за замедления экономики. Жилищный кредит (ипотека) вырос за год на 21,1%, кредит среднему бизнесу вырос на 16,6%, кредит крупному бизнесу вырос на 15,9%, кредит населению (без ипотеки) вырос на 8,6%.



Рост его кредитного портфеля наряду с повышением процентных ставок увеличил доход банка на 23,4% до 12,9 млрд шекелей. В четвертом квартале доход составил 3,7 млрд шекелей, что на 34,2% больше по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года.



Процентный доход вырос на поразительные 50% в четвертом квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года и составил 2,54 миллиарда шекелей нетто.



Кредитные убытки составили 407 миллионов шекелей в 2022 году, что сопоставимо с чистым возмещением в размере 693 миллионов шекелей в 2021 году.



В своих комментариях к финансовой отчетности председатель Discount Bank Шауль Кобрински комментирует решение правительства отделить компанию Cal, выпускающую кредитные карты, от банка. Дисконтный банк владеет 72% Cal.



"Хотя это решение, на наш взгляд, ошибочно и не будет способствовать усилению конкуренции в банковской системе, мы уважаем это решение и действуем в соответствии с требованиями. Выделение Cal приведет к незначительному падению чистой прибыли и доходности собственного капитала, а также к существенному улучшению операционной эффективности Discount", - пишет Кобрински.



Кобрински также комментирует реформы правовой системы Израиля, проводимые в настоящее время правительством. Это следует из предупреждения, озвученного генеральным директором банка Ури Левиным о влиянии реформ на экономику на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



"В январе 2023 года, — пишет Кобрински, — правительство начало продвигать план проведения существенных изменений в правовой системе Израиля, вызвавших значительные споры среди израильской общественности. По мнению экономических экспертов в Израиле и во всем мире, эти изменения могут оказать негативное влияние на финансовые рынки и на устойчивость израильской экономики".



В другом месте своего отчета Discount Bank ссылается на предупреждения рейтинговых агентств Fitch и Moody's о возможном негативном влиянии изменений на суверенный кредитный рейтинг Израиля.



Банк также прокомментировал крах Silicon Valley Bank в конце прошлой недели, заявив: "Это событие может оказать неблагоприятное воздействие на технологический сектор Израиля, которое в настоящее время трудно оценить".

