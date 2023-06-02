



Diplomat поднимает цены на продукты вслед за зарубежными поставщиками

Израильский импортер продуктов питания и туалетных принадлежностей Diplomat Holdings объявил о повышении цен на некоторые из своих продуктов с 1 июля. Продукты, включая кофе Jacobs и печенье Lotus, подорожают в среднем на 6,1%.



В прошлом месяце холдинг объявил о повышении цен до 25% на некоторые свои продукты, включая шоколад Heinz, Pringles, Oreos и Milka.



Компания заявила, что цены поднимаются вслед за ростом цен у зарубежных поставщиков. При этом рост цены на тунца Starkist остается на уровне % из-за снижения импортных пошлин на рыбу, несмотря на то что цена самого тунца резко выросла за последний год.



“Diplomat продолжает прилагать усилия, чтобы предлагать потребителю альтернативные пакеты и осуществлять умеренный пересмотр цен, который хотя бы частично компенсирует повышение цен его поставщиками”, – подчеркивают в компании.

