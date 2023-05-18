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Deutsche Bank выплатит 75 млн долларов для урегулирования иска жертв Эпштейна
18.05.2023 08:46 Ирина Демьянова

Deutsche Bank выплатит 75 млн долларов для урегулирования иска жертв Эпштейна

Deutsche Bank AG DBKGn.DE согласился выплатить 75 миллионов долларов для урегулирования иска, в котором утверждалось, что кредитор способствовал банде покойного Джеффри Эпштейна по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщила Wall Street Journal поздно вечером в среду со ссылкой на юристов, которые подали в суд на банк от имени предполагаемых жертв.

В отчете говорится, что иск был подан в прошлом году в Нью-Йорке анонимной женщиной от имени себя и других обвинителей, утверждая, что Deutsche Bank вел дела с Эпштейном в течение пяти лет, зная, что он занимается торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Deutsche Bank пока не ответил на запрос Reuters о комментариях.

 

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