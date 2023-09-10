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Deutsche Bank: Шекель дешевый, но непривлекательный
10.09.2023 12:38 Наталья Богинская

Deutsche Bank: Шекель дешевый, но непривлекательный

После резкого обесценивания шекеля в последние несколько месяцев Deutsche Bank выступил с рекомендацией не покупать израильскую валюту, которая, по его словам, может выглядеть дешевой, но непривлекательной.

Deutsche Bank ссылается на неспособность сторон соглашения по законодательству внести изменения в правовую систему Израиля, а также назревающий в Израиле конституционный кризис как на важные факторы слабости шекеля, заявив, что “финансовые рынки не относятся к таким ситуациям благосклонно”.

Банк также упоминает отток денег из израильских финансовых учреждений, а также резкое сокращение инвестиций в израильские технологические компании. Нежелание Банка Израиля поддержать шекель является еще одним фактором, упомянутым Deutsche Bank.

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