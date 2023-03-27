



Детские сады, лагеря дневного пребывания и ТЦ закрываются в связи с забастовкой

С объявлением всеобщей забастовки предприятия и местные власти начинают объявлять о прекращении деятельности.

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По сообщениям ивритских СМИ, дневные лагеря и детские сады для детей младшего возраста приостанавливают свою работу. Школы сегодня закрываются на каникулы, и многие маленькие дети должны перейти в альтернативные учебные заведения, находящиеся в ведении местных властей.

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Крупные торговые центры закрываются с полудня. Azrieli Group заявляет, что их торговые центры завтра не откроются.