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Детские сады, лагеря дневного пребывания и ТЦ закрываются в связи с забастовкой
27.03.2023 11:32 Наталья Богинская

Детские сады, лагеря дневного пребывания и ТЦ закрываются в связи с забастовкой

С объявлением всеобщей забастовки предприятия и местные власти начинают объявлять о прекращении деятельности.
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По сообщениям ивритских СМИ, дневные лагеря и детские сады для детей младшего возраста приостанавливают свою работу. Школы сегодня закрываются на каникулы, и многие маленькие дети должны перейти в альтернативные учебные заведения, находящиеся в ведении местных властей.
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Крупные торговые центры закрываются с полудня. Azrieli Group заявляет, что их торговые центры завтра не откроются.

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