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Вьетнамская бизнес-делегация посетила Израиль
05.11.2022 12:10 Ольга Белозерова

Вьетнамская бизнес-делегация посетила Израиль

3-4 ноября вьетнамская бизнес-делегация совершила поездку в Израиль, в ходе которой представители Вьетнама посетили конференцию по производственному и торговому сотрудничеству в Тель-Авиве.

Об этом сообщает VietNam Plus.

Заместитель директора Агентства содействия торговле министерства промышленности и торговли Вьетнама Ле Хоанг Тай сказал, что Вьетнам и Израиль ведут переговоры о соглашении о свободной торговле. Когда соглашение будет подписано, откроется больше двусторонних торговых и инвестиционных возможностей.

Торговый советник посольства Вьетнама Ле Тай Хоа назвал Израиль перспективным рынком для вьетнамского экспорта.

Кроме этого, в ходе поездки вьетнамская делегация посетила и провела рабочую сессию с Green2000, ведущей высокотехнологичной сельскохозяйственной компанией Израиля, для изучения возможностей сотрудничества

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