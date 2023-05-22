



Десятый раз подряд: Банк Израиля поднимет учетную ставку



Несмотря на всю критику, ожидается, что сегодня , 22 мая, Комитет по денежному обращению повысит процентную ставку в десятый раз подряд как минимум на 0,25% до 4,75% в год.



Процентная ставка прайм (основная процентная ставка) достигнет 6,25% в год, а вместе с другими дополнениями процентная ставка на овердрафт на расчетном счету перешагнет отметку 10% в год.



Индекс потребительских цен за апрель месяц вырос на 0,8%, в то время как на овердрафт начисляются двузначные проценты. Одновременно банки начисляют мизерные проценты в размере 1%-1,5% в год на месячные депозиты. Повышение процентной ставки является десятым подряд с апреля 2022 года. Процентная ставка будет повышаться, потому что инфляция не сходится с целевой линией (3% в год). После публикации апрельского индекса инфляция зафиксирована на уровне 5% в год.



Процентная ставка будет повышена по этой причине, из опасения, что инфляционные ожидания вырастут из-за недавней волны роста цен - на фоне что данные по экономике Израиля достаточно сильны (и это особенно заметно в области данных по занятости, где уровень безработицы снизился до 3,6%). Банк Израиля также обеспокоен результатами правовой реформы, которая привела к укреплению доллара и ускорила тенденцию роста цен. Наряду с этим, цифры, обнародованные в отношении государственного бюджета, также вызывают беспокойство, поскольку инвестиции в производственные сферы и двигатели роста, такие как образование, профессиональная подготовка и инфраструктура, относительно низки.



