



Десятки торговых судов застряли у берегов Ирана из-за проблем с платежами

На продукты питания не распространяются санкции Запада в отношении Ирана из-за его ядерной программы, но влияние санкций на финансовую систему Ирана привело к возникновению сложных и неустойчивых механизмов оплаты с международными компаниями.



Последние проблемы с платежами привели к тому, что суда не могут выгружать грузы – около 40 сухогрузов застряли за пределами крупных иранских портов Бандар-Имам-Хомейни и Бандар-Аббас, как показали данные отслеживания судов на Refinitiv.



Портовая и морская организация Ирана сообщила в ноябрьском отчете, что около 37 судов с 2,2 миллионами тонн товаров не смогли разгрузиться из-за “проблем с документами и платежами в твердой валюте” в Бандар-Имам-Хомейни.



Продовольственная безопасность является приоритетом для Ирана, и потребность в импорте увеличилась из-за засухи, нанесшей удар по внутреннему производству продуктов питания в течение двух сезонов подряд.



Ожидается, что Иран импортирует 5,5 миллионов тонн пшеницы в сезоне 2022/23, что значительно выше нормального уровня 1,1 миллионов тонн.

Данные показали, что за предыдущие пять сезонов импорт в среднем составлял всего 1,1 млн тонн.



Грузы, застрявшие за пределами иранского порта, стоят более 1 миллиарда долларов, а фрахтователи грузов несут расходы на задержку.

Брокер Paragon Global Markets PGM заявил, что неясно, сколько судов может иметь на борту сахарный груз.



“Если крупный покупатель не может найти деньги, тогда это может привести к тому, что большое количество сахара попытается найти себе дом”, – говорится в примечании PGM.