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Десятки сотрудников Salesforce в Израиле останутся без работы
04.01.2023 17:54 Алина Груднева

Десятки сотрудников Salesforce в Израиле останутся без работы

Американский поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. увольняет 10% своей рабочей силы из 73 500 человек в рамках реорганизации.

Об этом сообщает Globes.

По данным издания, в компании работают, в том числе, 780 сотрудников в Тель-Авиве. Десятки из них будут сокращены. 

После объявления плана оптимизации основателем и генеральным директором Salesforce цена акций на Уолл-стрит выросла на 4,3%.

"Поскольку наши доходы увеличились из-за пандемии, мы наняли слишком много людей, что привело к экономическому спаду, с которым мы сейчас сталкиваемся, и я беру на себя ответственность за это", - сказал главный исполнительный директор компании Марк Бениофф.

Уточняется, что Salesforce также намерена закрыть несколько своих офисов по всему миру.

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