



Десятки сотрудников Salesforce в Израиле останутся без работы

Американский поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. увольняет 10% своей рабочей силы из 73 500 человек в рамках реорганизации.



Об этом сообщает Globes.



По данным издания, в компании работают, в том числе, 780 сотрудников в Тель-Авиве. Десятки из них будут сокращены.



После объявления плана оптимизации основателем и генеральным директором Salesforce цена акций на Уолл-стрит выросла на 4,3%.



"Поскольку наши доходы увеличились из-за пандемии, мы наняли слишком много людей, что привело к экономическому спаду, с которым мы сейчас сталкиваемся, и я беру на себя ответственность за это", - сказал главный исполнительный директор компании Марк Бениофф.



Уточняется, что Salesforce также намерена закрыть несколько своих офисов по всему миру.