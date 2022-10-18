



Десятки кораблей со сжиженным газом застряли у берегов Европы

Десятки судов со сжиженным природным газом кружат у берегов Испании, не имея возможности получить места для разгрузки.



Как сообщает Euractiv, прибытие нескольких партий сверхохлажденного топлива выявило отсутствие в Европе мощностей по "регазификации", поскольку заводы, перерабатывающие доставляемое морем топливо обратно в газ, работают на максимальном пределе.



Отмечается, что если проблема не будет устранена в ближайшее время, эти суда могут начать искать альтернативные порты за пределами Европы для разгрузки своего груза.



По данным прессы, более 35 судов с СПГ дрейфуют у берегов Испании и вокруг Средиземного моря.