



Десять российских самолетов заблокированы в Германии из-за санкций

На аэродромах Германии остаются десять принадлежащих российским собственникам или контролируемых РФ самолетов, сообщили в Федеральном министерстве транспорта Германии.



Эти самолеты не могут покинуть страну из-за санкций: ФРГ закрыла свое небо для российской авиации 27 февраля, через три дня после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.



В основном это небольшие бизнес-джеты или самолеты, используемые для чартерных рейсов. Самолеты расположены в Лейпциге, Франкфурте и Баден-Бадене.



В Мюнхене находится лайнер Airbus A320, некогда арендованный российской авиакомпанией - решение о его дальнейшей судьбе должен принять владелец.

"Поскольку машины подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть вывезены в другое место", - объяснили в Минтрансе ФРГ.



Ведомство уточнило, что заблокированным воздушным судам запрещено техобслуживание и предоставление запчастей. Единственная услуга, которую они получают – защита от несанкционированного доступа.