



Дерипаска: в 2024 году у России могут закончиться деньги

Российский олигарх Олег Дерипаска продолжает делать прогнозы относительно будущего РФ.



По данным Bloomberg, он считает, что из-за западных санкций бюджет России опустеет в следующем году, если не помогут инвестициями "дружественные" страны.



"В следующем году не будет денег. Нам понадобятся иностранные инвесторы. Мы считали, что являемся европейской страной. Но теперь, в ближайшие 25 лет, мы будем больше думать о нашем азиатском прошлом", - подчеркнул Дерипаска.



По словам олигарха, уже сейчас средства у России на исходе. Он считает, что РФ должна продолжать развивать рыночную экономику.



"Иностранный инвестор будет смотреть, как российский зарабатывает деньги, какие существуют условия", - добавил он.





