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Дерипаска: в 2024 году у России могут закончиться деньги
03.03.2023 20:41 Алина Груднева

Дерипаска: в 2024 году у России могут закончиться деньги

Российский олигарх Олег Дерипаска продолжает делать прогнозы относительно будущего РФ.

По данным Bloomberg, он считает, что из-за западных санкций бюджет России опустеет в следующем году, если не помогут инвестициями "дружественные" страны.

"В следующем году не будет денег. Нам понадобятся иностранные инвесторы. Мы считали, что являемся европейской страной. Но теперь, в ближайшие 25 лет, мы будем больше думать о нашем азиатском прошлом", - подчеркнул Дерипаска.

По словам олигарха, уже сейчас средства у России на исходе. Он считает, что РФ должна продолжать развивать рыночную экономику.

"Иностранный инвестор будет смотреть, как российский зарабатывает деньги, какие существуют условия", - добавил он.


 

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