



“Деньги есть, но не удержишь”: вывод капиталов из России достиг рекордных сумм

Вывод средств из России сегодня самый рискованный способ инвестиций для бизнеса, заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.



Вице-премьер напомнил о санкциях в отношении России со стороны западных стран, заметив: бизнесу в настоящее время необходимы “какие-то люфты” на фоне перенастройки логистических и производственных, а также технологических цепочек, что требует “определенного маневра и ресурсов”.



“Я достаточно много встречаюсь с крупным бизнесом, сейчас есть полное понимание, что выводить деньги некуда и очень опасно”, — рассказал Белоусов, называя обозначенный процесс “самым рисковым видом инвестиций, который сейчас есть”.



В свою очередь, экономист Михаил Хазин высказался об оттоке капиталов из России и обозначил процесс результатом работы Центробанка в интересах доллара и Международного валютного фонда.



По словам Хазина, ЦБ РФ видит себя частью МВФ, который, в свою очередь, является структурой долларовой системы. Формально Банк России ничего не нарушает, допуская вывод миллиардов долларов и евро за пределы страны. Решение хранить за рубежом золотовалютные резервы России в объеме 300 млрд евро экономист относит к явлению того же ряда, что и вывод капиталов за пределы страны.



Хазин уверен, что выгодный США и доллару отток больших средств из российской экономики продолжится, пока ЦБ подчиняется международным институтам, а финансово-экономический блок возглавляют ставленники долларовой системы.



Между тем, чистый отток капитала по итогам 2022 года составит 251 миллиарда долларов. Уровень вывода средств из России за 2022 год станет рекордным с 1994 года.

