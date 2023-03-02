



День инвестора Tesla: чего ждать после электромобилей?

На дне инвестора Tesla Илон Маск объявил о начале третьей части Master Plan, в котором искусственный интеллект поможет добиться роста производственных мощностей, сообщает Engadget.



Мероприятие проходило на Gigafactory в Остине, штат Техас. Первые два плана реализованы в 2006 и 2016 годах – они направляли развитие Tesla от стартапа до одного из лидеров отрасли.



"Существует четкий путь к устойчивому энергетическому развитию Земли до 2050 года, и он не требует уничтожения природной среды обитания", – сказал Маск во время своего выступления.



Генеральный директор Tesla заявил, что шокирован тем, как мало людей осознают, что сейчас есть все возможности для обеспечения гораздо большего количества людей, чем 8 миллиардов. Он пообещал, что компания выпустит "подробный документ с расчетами и предположениями" в Twitter.



Суть плана Илона Маска состоит в том, чтобы создать устойчивую энергетическую экономику путем развития 240 тераватт-часов хранения энергии и 30 тераватт-часов производства возобновляемой энергии. Для этого необходимо $10 триллионов (10% мирового ВВП) и 0,2% суши на солнечную и ветровую генерацию.



Маск еще раз отметил, что совсем скоро повсюду будут электромобили, а к машинам с двигателем внутреннего сгорания начнут относиться, как к лошадям и бричкам.



Он также намекнул на потенциальные планы электрификации самолетов и кораблей.



"По мере того, как мы улучшаем плотность энергии в батареях, вы увидите, что весь транспорт станет полностью электрическим, за исключением ракет", – сказал Маск.



На мероприятии стало известно, что первые Cybertruck выйдут уже в этом году, хотя их ожидали только в следующем. Компания продемонстрировала кроме этого новое видео, в котором робот Tesla ходит самостоятельно, без поддержки рамы. Маск ожидает, что в скором времени роботов станет больше, чем людей.