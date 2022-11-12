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Демонстрация в Болгарии: тысячи человек требовали повышения зарплат
12.11.2022 00:29 Ольга Белозерова

Демонстрация в Болгарии: тысячи человек требовали повышения зарплат

Тысячи болгар вышли на улицы в пятницу, чтобы потребовать повышения зарплат, чтобы компенсировать рост инфляции.

Об этом сообщает Associated Press.

Демонстрация была организована двумя крупнейшими профсоюзами страны. Протестующие собрались перед зданием парламента с транспарантами и скандировали просьбы о достойной оплате труда.

"Мы протестуем, потому что наша работа тяжелая. Я врач в отделении неотложной помощи и хочу, чтобы мне прилично платили за то, что я делаю", - заявила одна из участниц протеста Марина Йовчева, работающая врачом скорой помощи.

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