



Дело задолжавшей миллиард Блиновской: арестовано имущество на 64 млрд

Суд в Москве по делу задолжавшей почти миллиард рублей блогерши Елены Блиновской арестовал имущество суммой в 64 миллиарда рублей.



По данным российских СМИ, информацию об этом подтверждает ее адвокат Наталья Сальникова.



Большая часть компаний, которые попали под соответствующие меры, напрямую Блиновской не принадлежат. По словам Сальниковой, налоговые органы по-прежнему не оценили точную сумму ущерба по делу блогерши.



"Там нет 918 млн рублей. Все ждут решения налогового органа, а его нет, и еще несколько месяцев не будет", — подчеркнула адвокат.



Сальникова также заверила журналистов в том, что Блиновская в рамках скандального дела уже выплатила 55 млн рублей налогов.



Напомним, блогершу задержали в апреле за неуплату налогов в РФ. По версии следствия, она задолжала около миллиарда рублей. В июне суд арестовал 35 иностранных счетов Блиновской.