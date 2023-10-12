



Дефицит бюджета Израиля увеличился до 1,5%

Еще до начала войны бюджетный дефицит Израиля увеличился до 1,5% ВВП в конце сентября 2023 года, составив 27,4 млрд шекелей за последние 12 месяцев, сообщает Главное бухгалтерское управление Министерства финансов. Бюджетный дефицит Израиля вырос с 1,3% в конце августа и сейчас значительно превышает годовой целевой показатель в 1,1%, установленный правительством при утверждении бюджета в мае.



Влияние боевых действий на финансовое положение страны будет ощущаться в следующем отчете Министерства финансов в конце октября. Дефицит рос в течение последних шести месяцев, но все еще относительно низок и в целом представляет собой хорошую отправную точку для экономического фронта войны.



Дефицит расширился с обеих сторон из-за снижения государственных доходов и увеличения государственных расходов. Ожидается, что эти тенденции сохранятся и в ближайшем будущем. Ожидается, что в ближайшие месяцы на столе Министерства финансов накопится много расходов на оборону, и, похоже, также потребуется пакет финансовой помощи для бизнеса. Что касается государственных доходов, то замедление экономической активности приведет к снижению собираемости налогов.



С начала 2023 года налоговые поступления государства сократились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом государственные расходы за девять месяцев 2023 года выросли на 8,7%. В госбюджете учтено лишь увеличение государственные расходы по более низкой ставке – 7,6%.