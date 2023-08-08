



Дефицит бюджета Израиля увеличился до 1%

В июле дефицит бюджета Израиля увеличился до 1 процента ВВП, или 18,3 млрд шекелей по сравнению с предыдущими 12 месяцами.



По данным Минфина, это произошло на фоне сокращения государственных доходов от налогов на недвижимость и увеличения расходов.



Экономисты неоднократно предупреждали о том, что продвижение правовой реформы усложнят достижение целевого показателя дефицита бюджета в этом году.



Это происходит, в том числе, из-за сокращения мировой экономики и более высокой стоимости займов.



