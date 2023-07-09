



Дефицит бюджета Израиля продолжает увеличиваться

Дефицит бюджета Израиля увеличился до 0,9% ВВП на конец июня 2023 года, составив 15,4 млрд шекелей за последние 12 месяцев, сообщает Главное бухгалтерское управление Министерства финансов. Дефицит бюджета Израиля увеличился с 0,6% ВВП, или 10,7 млрд шекелей, за 12 месяцев, закончившихся в мае 2023 года, до 0,03%, или 4,9 млрд шекелей, за 12 месяцев, закончившихся в апреле 2023 года, пишет Globes.



Только в июне этого года дефицит бюджета составил 6,2 млрд шекелей по сравнению с дефицитом бюджета в размере 1,5 млрд шекелей в июне 2022 года.



Профицит бюджета с начала 2023 года сократился до всего 6,7 млрд шекелей с 13 млрд шекелей на конец мая.



Доходы государства за первые шесть месяцев 2023 года упали на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, когда доходы были особенно высокими. Доходы государства от налога на недвижимость отражали проблемы на рынке. Доходы от этого сектора составили 1,1 млрд шекелей в июне 2023 года, что на 56% меньше, чем 2,5 млрд шекелей в июне 2022 года. Сбор налогов на на улучшение жилищных условий снизился на 52%, а налог на покупку недвижимости - на 61% по сравнению с июнем прошлого года. Сборы налога на недвижимость достигли самого низкого уровня с начала 2021 года.



В то же время государственные расходы выросли на 6,9%, поэтому увеличение бюджетного дефицита было связано с падением доходов и ростом расходов.

