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Датские разработчики оффшорных ВЭС планируют увеличение мощности
07.11.2022 22:15 Юлия Фрилис

Датские разработчики оффшорных ВЭС планируют увеличение мощности

Датские разработчики оффшорных ветроэлектростанций планируют значительное увеличение мощности.

Датские компании Orsted и Copenhagen Infrastructure Partners объединились, чтобы вместе генерировать 5,2 ГВт из оффшорных ветровых электростанций в Дании. Это более чем в два раза превышает текущую установленную мощность страны – сегодня в Дании производится 2,3 ГВт.

Проекты могут быть реализованы уже к 2027 или 2028 годам. В общей сложности четыре таких ВЭС будут внедрены по так называемой процедуре открытых дверей, когда разработчики принимают инициативу по строительству морской ветровой электростанции без государственного тендера.

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