



Дантист из Газы продвигает способ сбережения денег через золото

Дантист из Газы разработал сверхлегкие золотые монеты, чтобы даже люди с небольшими доходами имели возможность воспользоваться таким способом сбережения денег.



Ахмед Хамдан создал монеты, вес которых варьируется от 0,5 до 10 граммов.



"Мы сделали золото доступным для людей всех категорий. Его могут получить даже бедные и люди с низкими доходами", — рассказал он.



В так называемом министерстве экономики Газы, которое подконтрольно ХАМАСу, однако пояснили, что эти монеты нельзя использовать как законное платежное средство.



"Ее нельзя интерпретировать так, как если бы это была валюта будущего. Это не более чем способ сбережения", - пояснили там.