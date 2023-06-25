



Dalia Energy пересматривает предложение для электростанции Эшколь

Тендерная комиссия Израильская электрическая корпорация (IEC) провела первую встречу с компанией Dalia Energy, которая выиграла тендер на покупку электростанции Эшколь в Ашдоде.



Об этом сообщает Globes.



Тендер разыгрывался на 12,4 млрд шекелей. Уточняется, что представители Dalia Energy ясно дали понять IEC, что компании будет очень трудно финансировать существующую заявку из-за очень разрыва между ней и второй заявкой, которая составила 7 миллиардов шекелей от OPC и Noy Fund.



Уточняется, что электростанция стоила больше, чем это предложение, из-за ее потенциала в отношении недвижимости и строительства электростанции "Эшколь-2".



Dalia Energy представила доказательства того, что она сможет профинансировать это предложение при поддержке как со стороны рынка капитала, так и со стороны ее владельцев.



Что примечательно, внутренняя оценка IEC электростанции "Эшколь" составляла 5,8–6,2 млрд шекелей.

