



Cудебная реформа может ухудшить кредитные перспективы Израиля — Moody's

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service, которое занимается экономическими исследованиями и анализом рисков, заявило во вторник, что планы израильского правительства по ограничению судебной системы могут ослабить институциональную мощь страны и негативно повлиять на ее экономические перспективы.



Это еще один сигнал от бизнес-сообщества о том, что планы правительства могут помешать продолжению инвестиций в страну, что подтверждается действиями некоторых инвесторов, которые уже начали сокращать или полностью замораживать поток денег в Израиль.



"Предлагаемая реформа судебной системы может привести к ослаблению системы сдержек и противовесов с негативными последствиями для институтов страны и силы управления", — говорится в шестистраничном отчете рейтингового агентства.



"В случае полной реализации предлагаемые изменения могут существенно ослабить силу судебной системы и, как таковые, иметь негативные последствия для кредитоспособности. Запланированные изменения также могут создать долгосрочные риски для экономических перспектив Израиля, особенно для притока капитала в важный высокотехнологичный сектор", — предупредило Moody's.



Агентство Moody's заявило, что планы правительства, вероятно, продолжат разжигать волатильность валюты и экономическую неопределенность, нанося ущерб инвестициям.



В отчете подчеркивается, что в первую очередь пострадает важнейший технологический сектор Израиля, на который приходится около половины всего экспорта и четверть подоходного налога, и который зависит от иностранных инвестиций.



Moody's также заявило, что правительственные сторонники жесткой линии, продвигающие строительство поселений в Иудее и Самарии, могут нанести ущерб отношениям с соседними арабскими странами, что также может иметь негативные экономические последствия.



Moody's — одно из основных международных рейтинговых агентств, которое банки и другие финансовые учреждения используют для оценки инвестиционных рисков.



Отметив, что израильское правительство представило "пакет реформ, которые представляют собой существенные изменения в судебной системе страны", агентство Moody's добавило: "Масштабы изменений и скорость, с которой правительство пытается протолкнуть их через парламент, привели к широкомасштабной критике со стороны групп гражданского общества, оппозиционных политиков и международного сообщества. С января 2023 года в Израиле продолжаются масштабные протесты. Еще неизвестно, будут ли предложенные изменения реализованы в их нынешнем виде или будет достигнут какой-то компромисс".



В сообщении Channel 12 говорится, что в последние дни правительственные чиновники вели переговоры с Moody's, пытаясь убедить их в том, что реформы не окажут негативного воздействия.



Moody's понизило кредитный прогноз Израиля с "позитивного" на "стабильный" в апреле 2020 года, сославшись на политическую нестабильность и финансовую неопределенность, связанную с пандемией COVID-19. Два года спустя Израилю вернули "позитивный" прогноз, сославшись на шаги правительства Нафтали Беннета по сокращению государственного долга и восстановлению экономического роста.

