



COSCO запускает китайско-израильскую судоходную линию для новых автомобилей

China Ocean Shipping Co. (COSCO) запустила новый маршрут доставки автомобилей китайского производства в Израиль. COSCO запустила маршрут 9 мая, отправившись из порта Ниндэ в провинции Фуцзянь с 700 электромобилями SAIC MG4 и 25 электробусами Golden Dragon на борту. Корабль прибудет в порт Эйлата 31 мая, сообщает Globes.



COSCO является одной из крупнейших в мире судоходных компаний, хотя ее деятельность на маршрутах в Израиль сосредоточена в основном на контейнерных перевозках. Компания вышла на рынок грузовых перевозок RORO только в прошлом году при поддержке правительства Китая после резкого скачка экспорта китайских автомобилей за последние два года.



В последние месяцы прямую линию доставки транспортных средств из Китая в Израиль контролировала израильская компания ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Источники в судоходной отрасли считают, что это одна из самых прибыльных линий ZIM из-за высокой заполняемости, которая бронируется почти на год вперед по высоким ценам.



В ZIM заявили: "Мы значительно расширяем деятельность по доставке автомобилей по всему миру, в том числе в Израиль. ZIM является крупным оператором на маршрутах в Государство Израиль, в том числе в Эйлат. ZIM всегда работает в условиях конкуренции, свободного рынка и это не первый маршрут, где у ZIM есть конкуренты".



Стоимость перевозки каждой машины из Китая в Израиль в настоящее время составляет около 2000 долларов, тогда как три года назад было менее чем 1000 долларов. Источники в сфере импорта автомобилей выразили надежду, что выход COSCO на рынок усилит конкуренцию, сократит время транспортировки и, прежде всего, снизит цены и даже позволит предоставлять скидки потребителям.



Открытие новой прямой линии доставки автомобилей из Китая в Эйлат является частью растущего значения, которое китайская автомобильная промышленность придает израильскому рынку как воротам в Европу.



Как ранее сообщал Globes, за первые два месяца 2023 года Израиль стал третьим по величине экспортным рынком автомобилей Китая.



Кроме того, ожидается, что торговое соглашение между Израилем и Китаем, которое находится на продвинутой стадии завершения, ускорит присутствие китайских судоходных компаний в Израиле.

