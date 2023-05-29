



Coca-Cola не ответила на ультиматум Барката, будет возбуждено уголовное дело



Чиновники министерства экономики объявили об открытии уголовного дела против директоров компании Coca-Cola, которые с начала месяца не отреагировали на требование министра экономики Нира Барката открыть финансовые отчеты компании.



"Тот, кто не передаст данные в соответствии с требованиями, нарушает закон, это - уголовное преступление, за него положено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года", - сказали Walla! чиновники в Министерстве экономики. "Монополии и картели должны понять, что празднования на горбу израильского потребителя закончилось. Их давление, вызванное требованием министерства раскрыть данные, показывает, что им есть что скрывать от общественности. Директива министра Барката - это тотальная война с монополиями с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов", - добавили они.





В ответ на требование министра адвокат от имени ассоциации производителей в прошлую пятницу передал письмо, в котором утверждалось, что требование открыть экономические отчеты является незаконным. "Обращение, содержащее необычное и экстремальное требование, было сделано без законных полномочий и противоречит закону о надзоре", - говорится в письме. Также написано, что нет минимальной фактической основы для обоснования обращения.



Первоначальный запрос в компанию был сделан в начале месяца, на фоне намерения Coca-Cola и Central Beverage Company поднять цены на популярный напиток к Песаху. Тогда Министерство экономики направило в Central Beverage Company письмо, в котором сообщило о своем намерении изучить цены на продукцию компании.



Ведомство также заявило, что Central Beverage Company скрыла от них существенные данные - которые они теперь требуют получить. Среди них, в частности, разница в сотни процентов между ценами на продукты в Израиле по сравнению с разными странами мира. Например, цена банки кока-колы в Израиле на 224% выше по сравнению с ее ценой в разных штатах США, и на 160% по сравнению с Японией (где она стоит 1,7 шекеля).

