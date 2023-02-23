



Clal Insurance приобрел Max,выпускающий кредитные карты

Банк Израиля в четверг предоставил Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. разрешение на получение контроля над израильской компанией по выпуску кредитных карт Max у ее основного акционера, американской частной инвестиционной компании Warbus Pincus LLC, в рамках сделки на сумму около 2,5 миллиардов шекелей.



Управляющий Банком Израиля Амир Ярон и управляющий банками Яир Авидан заявили, что после проверки, утверждения Управлением по конкуренции Израиля и консультации с лицензионным комитетом разрешение на контроль было выдано.



Clal Insurance в августе она заключила обязывающее соглашение с Warburg Pincus, которая контролировала Max с 2019 года, когда она приобрела его у Bank Leumi le-Israel Ltd. Выданное разрешение на контроль предусматривает ряд условий и ограничений, в том числе обязывает компанию обеспечить минимальный запас страховки Clal в Максе не ниже 30%.