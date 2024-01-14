



Citigroup планирует сократить 20 000 рабочих мест в течение двух лет

Citigroup планирует сократить 20 000 рабочих мест - около 10 % от общего числа сотрудников - в течение следующих двух лет, поскольку она стремится к рационализации операций.



Сокращения являются частью масштабной реорганизации, объявленной начальником Джейн Фрейзер в прошлом году.



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Уроженка Великобритании, возглавившая компанию в 2021 году, заявила, что 2024 год станет для нее "поворотным моментом".



Citi уже продал некоторые из своих зарубежных активов и вывел на биржу свое мексиканское подразделение в качестве самостоятельной компании.



Реструктуризация, о которой было объявлено в прошлом году, направлена на устранение бюрократических барьеров внутри банка, сокращение уровня регионального управления за рубежом и сокращение некоторых подразделений.

