



Citi ожидает, что Банк Израиля снизит ставку на 0,75%

Citi прогнозирует агрессивные действия Банка Израиля по поощрению инвестиций, но Goldman Sachs считает, что процентная ставка останется неизменной.

Инвестиционный банк Citi прогнозирует, что Банк Израиля снизит процентную ставку на следующей неделе на 0,75% для поддержки инвестиций и кредитования в Израиле. Такое повышение также будет отражать большую обеспокоенность Банка Израиля хрупкой ситуацией в экономике и бизнесе, по мнению Citi.



Одним из параметров, указывающих на ожидаемое увеличение израильского риска, является спред доходности между 10-летними израильскими гособлигациями и их американским аналогом – спред, который на этой неделе подскочил на 50 базисных пунктов.



Однако главный экономист Bank Hapoalim Виктор Бахар подчеркивает, что доходность облигаций на самом деле падает. Доходность десятилетних облигаций упала примерно до 4,2% по сравнению с 4,5% до войны. Двухлетние облигации сегодня упали с доходности 4,5% до 3,8%.



“Такое развитие событий является неожиданным, учитывая увеличение премии за риск и ожидания того, что дефицит бюджета значительно увеличится”, – считает эксперт. Следует отметить, что одним из объяснений падения доходности в краткосрочной перспективе является прогноз многих экономистов о снижении процентной ставки Банком Израиля.



Goldman Sachs не согласен с такой оценкой на рынке банка. Инвестиционный банк США полагает, что при принятии решения по процентной ставке на следующей неделе Банк Израиля оставит процентную ставку без изменений на уровне 4,75%, несмотря на очевидное замедление рынка после начала войны в Газе и удивительно низкие сентябрьские данные по инфляции, опубликованные на этой неделе, которые показали, что годовой уровень инфляции снизился до 3,8%.



Goldman Sachs пишет: “Учитывая объем валютных резервов, имеющихся у Банка Израиля, мы считаем, что банк будет осторожен в своих операциях на рынке, учитывая финансовую нестабильность и давление обесценивания”.

Аналитики отмечают, что снижение процентных ставок будет произведено только тогда, когда Банк Израиля будет уверен, что рынок стабилен. Например, Банку Израиля придется принять во внимание, что государственные расходы увеличатся, чтобы помочь экономике выйти из кризиса и восстановить страну после войны.