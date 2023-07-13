



Чубайс внезапно стал "независимым исследователем" из Глазго

Бывший спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по устойчивому развитию Анатолий Чубайс внезапно оказался "независимым исследователем" из Глазго.



По данным ВВС, по крайней мере, так он представился в статье, которую опубликовал журнал "Вопросы экономики".



В своем материале Чубайс рассказал о феномене "неплатежей" в России в 90-х годах, который нанес большой ущерб экономике и населению, подорвав "престиж реформаторов".



Автор представил собственное понимание причин и "реальные механизмы решения проблемы". В аннотации поясняется, что Чубайс активно участвовал в попытках минимизации негативного влияния этого феномена.



Как известно, Чубайс после начала полномасштабной войны в Украине ушел в отставку и покинул Россию. В Кремле тогда пояснили, что он это сделал по собственному желанию. По слухам, увольнение чиновника стало следствием несогласия с позицией Владимира Путина относительно вторжения в соседнюю страну.



Чубайса неоднократно фотографировали на улицах в разных странах. Чаще всего он светился в Израиле. Как оказалось, осесть он решил в Великобритании