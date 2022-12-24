



Что ждет шекель в 2023 году: прогнозы

Доллар укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, а также к шекелю в 2022 году, поскольку мировые фондовые рынки упали, а инвесторы искали "валюту-убежище".



Сила доллара несколько ослабла в последние несколько месяцев года, но в этом году он все же вырос на 9% по отношению к корзине основных валют и на 10% по отношению к шекелю.



Издание Globes опросило экономистов и поинтересовалось, что же будет с израильской валютой в 2023 году.



Генеральный директор Pico Risk Management & Investments Йосси Фрайман считает, что по крайней мере в первой половине 2023 года доллар может укрепиться по отношению к шекелю.



Основные предположения эксперта заключаются в том, что война в Украине будет продолжаться и Китай еще не вернется к полноценной экономической активности из-за пандемии коронавируса.



"Исходя из этих предположений, а также из-за большого объема инвестиций израильских институциональных инвесторов за границу, которые по-прежнему будут значительными, на мой взгляд, деятельность этих учреждений будет продолжать оказывать большое влияние на местный валютный рынок, поскольку они действуют для защиты своих инвестиционных портфелей", - заявил Фрайман.



Фрайман ожидает, что обменный курс шекеля к доллару будет колебаться в пределах 3,30-3,70 шекеля за доллар в первой половине 2023 года.



"Очень большой диапазон является результатом деятельности инвестиционных учреждений за рубежом. Инвестиционная составляющая израильских учреждений за границей стоит более 100 миллиардов долларов США. Когда они хотят получить информацию о результатах рынков капитала, они нейтрализуют влияние валютного рынка. В этом процессе, когда происходит снижение стоимости портфеля, разрыв между стоимостью портфеля и стоимостью портфеля, который необходимо хеджировать - и корректировка этого достигается за счет покупки долларов. Поэтому, когда фондовый рынок идет вниз, учреждения покупают доллары, это влияет на объем спрос на доллары на местном рынке. Забегая вперед, к третьему кварталу нам нужно подготовиться к тому, что шекель снова станет очень сильной валютой", - считает он.



Discount Bank в свою очередь прогнозирует, что укрепление доллара не будет продолжаться в течение 2023 года. В то же время в банке считают, что сохраняющаяся неопределенность из-за опасений рецессии и волатильности фондового рынка в первой половине 2023 года повлияет на обменный курс доллара, поскольку спад на рынках капитала будет способствовать укреплению доллара во всем мире, и наоборот.



Глава отдела рыночной стратегии банка "Леуми" Кобби Леви считает, что ослабление доллара во всем мире в этом месяце предвещает то, что ожидается в следующем году.



"Доллар значительно ослаб в этом месяце по отношению к корзине валют, а также по отношению к шекелю. Большинство прогнозистов считают, что доллар продолжит обесцениваться", - говорится в заявлении.