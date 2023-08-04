



Что происходит с ценами на зерно на рынке и при чем здесь украинские дроны

Сообщение Минобороны РФ о нападении на порт Новороссийска мгновенно повлекло за собой повышение цен на пшеницу, которые перед этим снизились до двухмесячных минимумов. Это произошло, несмотря на то, что Россия производит рекордные объемы пшеницы и снабжает ее мировыми рынками. Об этом сообщает Bloomberg.



После закрытия российскими властями порта Новороссийска для морских перевозок из-за атаки украинского беспилотника по военному десантному кораблю "Оленегорский горняк" ВМС РФ, цены на фьючерсы на пшеницу выросли на торгах в Азии на 2,6%, что помогло сократить недельные убытки.



Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о временной остановке, но загрузка нефти на пришвартованные танкеры продолжается, а инфраструктура КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) не пострадала. Следует заметить, что порт Новороссийска также используется для перевалки зерна, удобрений и угля.



Ситуация на рынке фьючерсов на пшеницу стала нестабильной из-за серии атак России на украинские морские и речные порты. Россия вышла из соглашения, ранее позволявшего отгрузку украинского урожая из-за Черного моря, что увеличило нестабильность на рынке.



В то же время, Россия наращивает объемы отгрузки пшеницы на мировые рынки, что увеличивает общее предложение. Это привело к большим колебаниям цены на пшеницу, которая сначала выросла, а затем упала почти на 10% на недельных торгах, закрываясь на самом низком уровне за два месяца.



Цены на пшеницу на Чикагской бирже резко повысились на 6,5% до 6,84 доллара за бушель после того, как Россия совершила атаку на порт Измаил в ночь на 2 августа. Трейдеры обеспокоены возможным влиянием на глобальные поставки пшеницы из-за отсутствия доступа к этому порту, который являлся одним из основных альтернативных маршрутов для экспорта зерна из Украины после блокады черноморских портов в июле.



Россия возобновила атаки на сельскохозяйственную и портовую инфраструктуру Украины после срыва зернового соглашения. Российские беспилотники атаковали дунайские порты Украины, включая зерновой склад, нанеся значительный ущерб. Украинские официальные лица сообщили об уничтожении 26 портовых сооружений, пяти гражданских судов и более 180 000 тонн зерна.