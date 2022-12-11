



Чистый доход израильских банков от кредитов населению подскочил на 28%

Журналист делового издания Калькалист Томер Варон опубликовал материал об умопомрачительной доходности банков в последние месяцы.



Изучение отчетов израильских банков за 3-й квартал показывает, что они получили хорошую прибыль. Если рассматривать только частные хозяйства, то доход от чистых процентов, выплаченных населением, подскочил на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это означает еще 2,3 миллиарда шекелей.





Увеличение дохода в основном может происходить за счет увеличения продаж (количество) или увеличения прибыли (цена). Если мы рассмотрим, что произошло в данном случае - продажи, то есть кредиты, увеличились на 14%, так что это объясняет только половину увеличения доходов. Рост инфляции также вносит свой вклад в доходы (в основном в ипотечные кредиты), но все равно остается пробел в 800-900 миллионов шекелей, который требует объяснения.



Есть что-то в этих немыслимых цифрах, что делает нас немного равнодушными к этому делу. Трудно поверить, чтобы маркетинговые компании или импортеры продуктов питания увеличили доходность в определенном году почти на миллиард шекелей (!!!), и это не бы не вылилось в гигантский скандал - но банкам все сходит с рук.



Может быть, потому что это проценты, может быть, это банки и финансы, и нам труднее это понять, но избыточная стоимость здесь огромна, и Банку Израиля , в качестве финансового регулятора, давно уже пора проснуться. Например, доходность на капитал, которую банки сделали в январе-сентябре 2022 года по сравнению с последними годами и средними многолетними показателями. Есть банки, доходность которых достигла 20% (!).