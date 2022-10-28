Чистая прибыль Intel сократилась на рекордную сумму
Чистая прибыль крупнейшего производителя электронных компонентов в мире Intel в третьем квартале этого года сократилась на 85,07%, до 1,02 млрд долларов.
Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании.
Выручка снизилась на 20,08%. После публикации отчета акции Intel выросли на 5,56% до 27,75 долларов.
"Intel будет действовать агрессивно, чтобы сократить расходы и оптимизировать деятельность компании", - сказал генеральный директор Пэт Гелсингер.