



Чистая прибыль Intel сократилась на рекордную сумму

Чистая прибыль крупнейшего производителя электронных компонентов в мире Intel в третьем квартале этого года сократилась на 85,07%, до 1,02 млрд долларов.

Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании.

Выручка снизилась на 20,08%. После публикации отчета акции Intel выросли на 5,56% до 27,75 долларов.

"Intel будет действовать агрессивно, чтобы сократить расходы и оптимизировать деятельность компании", - сказал генеральный директор Пэт Гелсингер.