Новости » Экономика
Чистая прибыль Intel сократилась на рекордную сумму
28.10.2022 10:29 Алина Груднева

Чистая прибыль Intel сократилась на рекордную сумму

Чистая прибыль крупнейшего производителя электронных компонентов в мире Intel в третьем квартале этого года сократилась на 85,07%, до 1,02 млрд долларов.

 
Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании.
 
Выручка снизилась на 20,08%. После публикации отчета акции Intel выросли на 5,56% до 27,75 долларов.
 
"Intel будет действовать агрессивно, чтобы сократить расходы и оптимизировать деятельность компании", - сказал генеральный директор Пэт Гелсингер.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы