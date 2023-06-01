



Число миллионеров в мире заметно снизилось: где ситуация хуже всего

Консалтинговая компания Capgemini зафиксировала крупнейшее сокращение числа миллионеров за последние 10 лет. Число миллионеров во всем мире в прошлом году заметно уменьшилось. В 2022 году около 21,7 млн человек – на 3,3% меньше, чем годом ранее, – обладали состоянием, превышающим один миллион долларов без учета недвижимости, сообщила французская консалтинговая фирма Capgemini в четверг, 1 июня. В результате совокупный капитал богатейших людей Земли сократилось на 3,6% до 83 триллионов долларов, передает DW.



“Это крупнейшее падение за десять лет, вызванное макроэкономической и геополитической неопределенностью”, – отметили в Capgemini.



Финансовые эксперты проанализировали ситуацию с капиталами в 71 стране. По сведениям компании, больше всего – на 7,4% – сократились капиталы в Северной Америке. В Европе зафиксировано их падение на уровне 3,2%, а в Азии и Тихоокеанском регионе – на уровне 2,7%. В то же время капиталы в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, наоборот, увеличились, в первую очередь благодаря росту цен на нефть и газ на фоне войны России против Украины.



Глава отдела финансовых исследований Capgemini Элиас Ганем видит прямую связь между сокращением числа миллионеров и ситуацией на акционерных биржах. Американский индекс NASDAQ в прошлом году потерял 33 процента, французский CAC 40 – 9,5%, а немецкий DAX – 12 процентов.