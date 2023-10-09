



Chevron закрывает газовую платформу “Тамар” возле Газы

Chevron, имеющая значительные инвестиции в природный газ в восточном Средиземноморье, заявила в понедельник, 9 октября, что временно остановила работу на одной из своих крупнейших газовых платформ у побережья Израиля.



Компания заявила, что закрыла платформу “Тамар”, которая находится примерно в 20 километрах от Газы, по указанию Министерства энергетики Израиля.

“Нашим главным приоритетом является безопасность нашего персонала, сообществ, в которых мы работаем, окружающей среды и наших объектов”, – заявила компания в понедельник.



В сообщении компании говорится, что потребителей природного газа продолжит обслуживать еще одна газовая платформа Chevron, известная как “Левиафан”.