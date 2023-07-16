



Четыре группы подали заявки на разведку природного газа на шельфе Израиля

В воскресенье, 16 июля, Израиль объявил, что четыре консорциума компаний подали заявки на участие в новом тендере на разведку и открытие дополнительных морских месторождений природного газа.



Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля сообщило, что четыре группы, состоящие из девяти различных компаний, представили шесть предложений в рамках тендерного процесса на получение лицензий на разведку природного газа в экономических водах Израиля. Министерство сообщило, что из девяти компаний пять являются новыми игроками на израильском рынке.



С тех пор, как более десяти лет назад Израиль впервые обнаружил месторождения природного газа у побережья Средиземного моря, страна превратилась в экспортера газа. Добыча природного газа вывела страну на путь энергетической независимости и защитила от худшего энергетического кризиса, вызванного войной России с Украиной в этом году.



Крупные открытия, в том числе месторождение Левиафан, одно из крупнейших в мире глубоководных газовых месторождений, привлекли крупных разведчиков нефти и газа, таких как американский энергетический гигант Chevron.



Комментируя новый тендер, министерство заявило, что “объем предложений и разнообразие участников торгов приведут к тому, что новые компании будут проводить разведку природного газа в экономических водах Израиля”. Тендер знаменует собой четвертый процесс торгов на разведку природного газа в экономических водах Израиля, который, по заявлению министерства, “направлен на усиление конкуренции, обеспечение поставок на внутренний рынок, увеличение государственных доходов и поощрение подписания дополнительных соглашений об экспорте газа”.