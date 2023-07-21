



Четверть фирм в опасности: Германия идет к банкротству быстрыми темпами

Немецкие экономисты очень обеспокоены тем, что в стране надвигается волна банкротств. Для менеджеров цифры говорят больше слова. В настоящее время 26% компаний среднего размера рассматривают возможность отказаться от собственного бизнеса, пишет Aussiedlerbote.



Каждая пятая компания среднего размера (22%) рассматривает возможность переезда за границу. Такую статистику удалось получить в ходе опроса, проведенного Федеральной ассоциацией малого и среднего бизнеса BVWM. По разным данным, в среднем от 70 до 90% немцев работают в компаниях среднего размера.

“Такое положение больше, чем просто предупредительный сигнал”, – отмечает глава BVWM Маркус Джергер.



Ассоциация призывает к укреплению средних компаний, чтобы противостоять массовому банкротству компаний. По данным BVMW, в прошлом году Германия как место для ведения бизнеса потеряла чистые прямые инвестиции в размере 132 миллиарда евро. В итоге Германия уступает позиции Северной Америке и Азии.



На своей пресс-конференции Олаф Шольц считет проблему нехватки персонала серьезный риском для Германии как места для ведения бизнеса. При этом федеральный канцлер видит в новом иммиграционном законе важнейшую контрмеру.



Глава немецкой оппозиции Фридрих Мерц настроен пессимистично. По его мнению, стоимость рабочей силы слишком высока и налоговое бремя тоже оказывает серьезное давление на бизнес.



При этом наибольшей проблемой является нехватка квалифицированных рабочих, определил Институт исследований малого и среднего бизнеса IfM в своем ежегодном обзоре. Согласно этим данным, каждая вторая опрошенная компания серьезно страдает от нехватки кадров. Особенно это касается молодых компаний, работающих на рынке не менее десяти лет.