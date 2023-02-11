



Черногория предоставила Украине €10 млн военной помощи

Министерство обороны Черногории предоставило Украине военной помощи в рамках нового пакета примерно на 10 миллионов евро.



Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.



Уточняется, что в новый пакет военной помощи входят бронежилеты, шлемы, сухпайки, ПЗРК "Стрела-2М", 60- и 82-мм минометы, 57- и 76-мм боеприпасы, 2,3 млн патронов и запчасти к вертолетам.



Предыдущий пакет военной помощи от Черногории был отправлен в Украину еще в сентябре 2022 года. Он содержал запчасти для вертолетов Ми-8.