



Чехия сможет избавиться от зависимости от ископаемого топлива из РФ

Чехия сможет избавиться от зависимости от ископаемого топлива из России до 2024 года, заявил министр торговли и промышленности Йозеф Сикела.



5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны. Чехия, освобожденная от эмбарго ЕС, должна отказаться от энергоносителей из России до конца следующего года.



"Если мы сможем заключить контракты с Алжиром, Норвегией и Катаром и построить для этого соответствующую инфраструктуру (трубопроводы, терминалы), то проблема поставки ископаемого топлива из России будет окончательно решена в 2024 году", - сказал Сикелла.



Этой зимой в Чехии достаточно газа для прохождения отопительного сезона, а также готовится к дальнейшим. У страны есть около 3 млрд кубометров газа, законтрактованных в терминалах Нидерландов на следующую зиму, что покрывает до 40% потребления.