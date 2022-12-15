



Цены на жилье в Израиле выросли на рекордные 20,3% за год

Согласно отчету Центрального статистического бюро, опубликованному сегодня, цены на жилье в Израиле выросли на рекордные 20,3% за последний год, что является самым большим скачком в годовом исчислении с начала отслеживания цен.



Об этом сообщает Times of Israel.



По данным ЦСБ, цены выросли на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (сентябрь-октябрь 2021 года) и выросли на 1,2% за последний месяц.



В отчете отмечается, что инфляция составляет 5%, а общий индекс потребительских цен вырос на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем.

