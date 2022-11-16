Цены на жилье в Бат-Яме подскочили на 41%
По данным Центрального бюро статистики Израиля, в стране продолжается рост цен на жилье.
В период с августа по сентябрь цены на жилье выросли на 1,1%, а за последний год - на 19,8%, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Цены на квартиры в третий квартал 2022 года росли относительно умеренными темпами, но были города, где цены взлетели.
На первом месте по скачку цен - Бат-Ям со скачком на 41%. За ним следуют Кфар-Саба со скачком в 27%, Ашкелон с 24%, Петах-Тиква с 23% и Хайфа с 22%. Далее следуют Бней-Брак со скачком в 20%, Реховот с 18%, Тель-Авив с 17%, Иерусалим со скачком в 15% и Ашдод с 14%.
Так выглядит темп роста цен на недвижимость: скачок цен в различных городах
Бат-Ям 41%
Кфар-Саба 27%
Ашкелон 24%
Петах-Тиква 23%
Хайфа 22%
Бней-Брак 20%
Реховот 18%
Тель-Авив 17%
Иерусалим 15%
Ашдод 14%
Холон и Рамат-Ган 13%
Ришон Лецион 12%
Бейт-Шемеш 6,8%
Беэр-Шева 6%
Нетания 1%
В Тель-Авиве, например, где рост составил 17%, цена средней квартиры подскочила до 4,1 миллиона шекелей. В Иерусалиме средняя квартира обойдется сегодня в 2,54 млн. шекелей, а в Хайфе, где цена средней квартиры подскочила на 22%, до 1,435 млн. шекелей.
В городе, где зарегистрирован самый резкий скачок, Бат-Яме, где цена квартиры подскочила на 41%, средняя цена квартиры подскочила до 2,540 миллиона, что примерно на миллион шекелей больше, чем в прошлом году. С другой стороны - в Нетании зафиксирован самый умеренный рост цен.
На рынке аренды также нет обнадеживающих новостей. Для тех, кто живет в аренде и продлевает контракт, арендная плата выросла на 3,7%. Те, кто подписывает новый договор аренды на ту же квартиру, будут платить на 6% больше. В то же время, индекс производственных затрат на строительство остается стабильным и не растет уже много месяцев.