



Цены на жилье медленно растут, но скоро упадут

Рынок недвижимости Израиля заморожен, хотя цены пока не падают. Хотя последний индекс показал, что цены на жилье выросли на 0,1% в период с ноября-декабря 2022 года по декабрь-январь 2023 года, вполне вероятно, что эта тенденция скоро изменится. Если три месяца назад цены на жилье поднялись в годовом исчислении на 20%, то теперь они упали до 14,6%.



Новые квартиры быстрее реагируют на меняющиеся тенденции, и Globes подсчитал, что после сдачи новых квартир в рамках государственной программы Mechir Lemishtaken цены упали на 4,7% в период с ноября-декабря 2022 года по декабрь-январь 2023 года, а в годовом исчислении – на 20%. Средняя новая квартира уже подешевела на 90 000 шекелей.



Главный экономист Министерства финансов, опубликовавший свой ежемесячный обзор рынка жилья, сообщил о распродажах в Кирьят-Бялике в Хайфском заливе. Два месяца назад средняя цена купленных там квартир составляла 1,57 миллионов ​​шекелей, что всего на 16% выше, чем средняя цена квартир, проданных в рамках программы Mechir Lemishtaken в Кирьят-Бялике в 2022 году. Год назад цена новой квартиры в городе на свободном рынке достигала 1,8 миллиона шекелей и была примерно на 40% выше, чем цена квартиры в программе Mechir Lemishtaken.



Обзоры рынка недвижимости, проведенные Центральным статистическим бюро и главным экономистом, а также обзор ипотечного кредитования Банка Израиля, опубликованный ранее на этой неделе, подтверждают мнение о том, что рынок находится в быстром спаде.



По данным Центрального бюро статистики, ежемесячно количество покупок новых квартир снижается на 4,3%. Это довольно быстрое снижение, которое несколько месяцев назад было еще более быстрым, и именно оно вынудило застройщиков отрегулировать цены, что замедлило падение продаж, но все же оставило застройщиков с запасом около 53 000 непроданных квартир и с обязательствами начать проекты, где предпродажные сделки были завершены.